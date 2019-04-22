Didim Belediyespor BAL'a mağlubiyetle veda etti

Grup müsabakasında Didim Belediyespor, sezonun son maçında Davrazspor'a evinde 2-3 mağlup oldu. Didim, bu skorla BAL'a mağlubiyetle veda etti.

Bu yıl BAL 7. Grup'ta mücadele eden ve haftalar öncesinden gruptan düşen Didim Belediyespor, sezonun son maçında evinden Isparta Davrazspor'u konuk etti. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maça Didim Belediyespor sahaya U-19 takımından gelen gençlerle sahaya çıktı. Maçı Isparta Davrazspor 2-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Didim Belediyespor 28 puanla ligi 11. sırada tamamladı.