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Didim Belediyespor, Davutlar'ı tek golle geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.

Grup maçında Didim Belediyespor sahasında Davutlarspor'u ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Stat: Didim Atatürk Stadı



Didim Belediyespor: Sercan (xxx), Yunus (xx), Muhammed (xxx), Temel (xxx), Mustafa (xxx), Ahmet (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 81 Abdülkadir), Okan (xxx), Recep (xx) (Dk. 69 Ramazan), Rıza (xx) (Dk. 69 Rıdvan), Berkay (xxx)



Davutlarspor: Emre (xx), Mazlum (x), Mert (xx), Muhammer (xx), Sabih (xxx) (Dk. 87 Berkay), Recep (xx), Devran (xx), M. Ali (xx) (Dk. 69 Cengiz), İlkay (xx), Emre (xx), Muhammet (xx) (Dk. 65 Emre)



Sarı Kart: Sercan, Rıza, Batuhan, Rıdvan (Didim Belediyespor), Cengiz (Davutlarspor)



Kırmızı Kart: Dk. 18 Ahmet (Didim Belediyespor), Dk. 47 Mazlum (Davutlarspor)



Gol: Dk. 5 Berkay (Didim Belediyespor)

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