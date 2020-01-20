'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü

Aydın Süper Amatör Küme 1.

Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Davutlar Belediyespor'a konuk olan Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.


Aydın Süper Amatör küme 1. grupta ikinci devrenin ilk haftasında,Didim Belediyespor, Davutlar belediyespor'a konuk oldu. Davutlar stadında oynanan maçta deplasman ekibi Didim Belediyespor 35. dakikada Oğuz ve 44. dakikada Emin'in attığı gollerle ilk yarıyı 0-2 öne kapadı. Maçın ikinci yarısında da oyunun hakimiyetini sürdüren Didim, 80. dakikada Rafet'in attığı golle skoru 0-3 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle alarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.