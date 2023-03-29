Didim Belediyespor, evinde Tire'yi geçti; 1-0

Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Tire 2021 FK spor'u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör lig 9. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde İzmir ekiplerinden Tire 2021 FKspor'u ağırladı. Didim Atatürk stadında oynanan maçı Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker, Tire 2021 FK spor başkanı Hüma Yüksel, iki kulüp yöneticileri ile Didimli sporseverler izledi. Tire'den gelen yaklaşık 60 kişilik taraftar grubu da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan Dakikalar: Didim'de rüzgarlı ve soğuk havada oynanan maç her iki ekibi de pozisyona girmekte zorladı. 31 dakikada Tirespor atağında ceza sahasına gelen Serkan kafayla vurdu top üst direkten geri geldi ve defans uzaklaştırdı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında ev sahibi Didim gol için ataklarını arttırdı.

72. Dakikada Didim serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kaptan Berkay, ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunmayınca top kaleci İhsan'ın yanında ağlara gitti. Didim bu golle 1-0 öne geçti.

83. Dakikada Tirespor atağında Didim kalecisi Sercan'ın yaptığı faul sonucunda hakem penaltı kararı verdi. Penaltı için topun başına Tugay geçti. Tugay'ın atışını kaleci Sercan kurtardı.

Maçta hakem kararlarına itirazdan dolayı Tirespor'dan yedek kulübesinde görev alan teknik heyetten iki kişi, Didim Belediyespor'dan da bir kişi kırmızı kart görerek maç dışına alındı. Maçın 4. hakemi maça 11 dakika uzatma verdi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca Didim 3 puanı tek golle alarak yoluna kayıpsız devam etti.