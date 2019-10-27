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Didim Belediyespor lige 3 puanla başladı

Aydın Süper amatör lig 1.

grup maçında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Davutlar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


Aydın Süper amatör liginin ilk haftasında Didim Belediyespor sahasında Davutlar Belediyespor'u ağırladı. Didim Atatürk stadında oynanan maçı Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş ve yöneticiler birlikte izledi.


Maçtan dakikalar:


15. dakikada Davutlar Belediyespor atağa kalkarken sol kanattan ceza sahasına gönderilen topa penaltı noktasında vuran Güray takımını 0-1 öne geçirdi.


25. dakikada Didim Belediyespor atağında ceza sahası içerisine kaleciyle karşı karşıya kalan Emin topu ağlara göndererek skora denge getirdi. 1-1


40. dakikada Didim Belediyespor'lu Mehmet sol kanattan ceza sahasına girerek yerden gönderdiği topa vuran Seçkin boş kaleye topu göndererek skoru 2-1 yaptı. 41. dakikada Davutlar Belediyespor'lu Molla, Mehmet'e arkadan yaptığı hareket neticesinde direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.


75. dakikada Didim Belediyespor'un başarılı futbolcusu Mehmet ceza sahası içerisinde sert şutu ağlarla buluştu ve skoru 3-1 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.


Maçtan sonra Didim Belediyespor'lu futbolcular defans oyuncusu Doğan Güzel'in doğum gününü kutlayarak galibiyeti armağan ettiler.

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