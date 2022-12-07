Didim Belediyespor Tamer Avcı ile anlaştı

grupta mücadele eden Didim Belediyespor'da takım Tamer Avcı'ya teslim edilirken, yeni antrenör ilk antrenmanına çıktı.

BAL 9. Grup ekiplerinden Didim Belediyespor yeni antrenörünü basına tanıttı. Didim Atatürk stadında gerçekleştirilen basın açıklamasına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Kulüp Başkanı Murat Küçüker, Ana sponsor sahibi Ercan Saygın ile kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Murat Küçüker takım kaptanlığı yaptığı takımın başkanı olmaktan onur duyduğunu belirterek “Sezona iyi dileklerle başladık ama geçmiş geride kaldı. Bu süre zarfında emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Artık önümüze bakacağız. Tamer hoca ile futbolculuğumda çalışma imkanımda oldu. Kendisiyle görüştük. Sağolsun sponsorumuz Ercan bey'in de destekleriyle ve çabaları sonucunda hocamızla anlaştık. Bundan sonra daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Camiamız bize sahip çıkmaya devam etsin" dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise yeni antrenörün hayırlı olmasını dileyerek “Sezon başından beri tüm maçları takip etmeye çalıştım. İyi mücadele veriyorsunuz, yolda bu tür tökezlemeler olabiliyor. Geriye bakmayacağız. Önemli olan niyettir; takım hızlı kuruldu. Kulüp Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanı, yöneticiler ve sponsor firmamız bize gerekli desteği sağlıyor. Artık top sizlerde; mental olarak ta bunlara dayanmalıyız. Bizler size güveniyoruz. Hocamız değişti; ekibiyle beraber olumlu izlenimler aldık. Ligi kaçıncı bitirmek önemli değil; mücadeleniz her yerde görüldü. Halk başarıyı galibiyet olarak biliyor ama bizim ve sizin ne yaptığınız önemli. Sezonu iyi şekilde bitireceğinize inanıyorum.” dedi.

Didim Belediyespor'un yeni Antrenörü Tamer Avcı ise daha önce de Didim Belediyespor'u çalıştırdığını hatırlatarak “Şu an takımı tanıyacağız ama uzun vadeli planlarımız var. Sabır ve özveri gerekiyor. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular bir arada olursa güzel sonuçlar gelir; burası 2.lig bile kaldırır. Hep birlikte yapacağız” dedi.

Tanıtım toplantısının ardından Tamer Avcı ve yardımcısı Cevahir Parıldar takım ile ilk antrenmanına çıktı. Başkan Atabay ve yöneticileri antrenmanı izledi.