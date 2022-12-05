İhlas Haber Ajansı

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Didim Belediyespor'da 5 futbolcu süresi kadro dışı bırakıldı

BAL 9.

Grup ekiplerinden Didim Belediyespor'da Yıldızspor maçının yenilgisi 5 isme kesildi. Maçın uzatma dakikalarında gol kaçıran Rıza ile kaleci Mahmut'un da yer aldığı 5 isim süresi kadro dışı bırakıldı.



Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor, evinde oynadığı son maçta Yıldızspor'a da son dakikada yediği golle 0-1 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu radikal kararlar aldı. Son 3 maçta 3 yenilgi alan mavi beyazlı ekipte Kulüp Başkanı Murat Küçüker başkanlığında toplanan yönetim kurulu 5 ismi kadro dışı bıraktı. Yönetim kurulu kararınca “Kaleci Mahmut Can Akıncalı, Rıza Bulut, Sedat Bolyurt, Doğukan Aslan ve Emircan Beyazer alınan kararla süresiz kadro dışı bırakıldı.

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