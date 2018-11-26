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Didim Belediyespor'da Urhan dönemi sona erdi

BAL ekiplerinden Didim Belediyespor’da sezon başında takımın başına getirilen antrenör Egemen Urhan görevinden ayrıldı.

BAL ekiplerinden Didim Belediyespor'da sezon başında takımın başına getirilen antrenör Egemen Urhan görevinden ayrıldı.


Didim Belediyespor antrenör Egemen Urhan görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta 5-0'lık Aydınspor 1923 yenilgisinin ardından istifa eden Kulüp Başkanı Levent Ataş'ın ardından bu hafta 2-0'lık Kale Belediyespor yenilgisinin ardından antrenör Egemen Urhan istifa etti. sezon başında takımın başına getirilen genç hoca Didim Belediyespor'la çıktığı 10 maçta deplasmanda galip gelemezken sadece Söke deplasmanında bir puanla ayrıldı. Urhan yönetimindeki mavi beyazlı ekip, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 5 maçtan da sahadan puansız ayrıldı. Mavi beyazlı ekip bu sürede 13 puan topladı.


Mavi beyazlı ekibi yardımcı antrenörler Nevzat Kafadaroğlu ile Memet Özdemir'in çalıştıracağı öğrenildi.

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