Didim Belediyespor'dan Başkan Atabay'a doğum günü sürprizi

Deniz Atabay'ı ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı başkanlık makamında ziyaret eden mavi beyazlı kulüp yöneticileri ve futbolcularla yanlarında doğum günü pastası getirdi. Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Murat Küçüker “Belediye başkanımıza ziyaretimiz Pazar günü yapılacak olan Yatağanspor maçı öncesi, hem sporcularımıza moral olması hem de gecikmelide olsa doğum gününüzü kutlamak amacı iledir. Yönetim kadromuz ve sporcularımız adına doğum gününüzü kutluyor, sağlıklı nice seneler diliyoruz. Desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz, ,iyi ki varsınız" dedi.

Başkan Atabay ise sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ziyaretiniz ve sürprizinize teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. İnşallah Pazar günüde yapacağınız karşılaşmada alacağınız galibiyetle Beni ve Didimli spor sever hemşerilerimizi daha da mutlu edersiniz. Başarılar diliyor ve tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Atabay doğum günü pastasının mumları kulüp yöneticileri ve futbolcularla birlikte üfleyerek Pazar günkü maçın galibiyetle bitmesi dileğinde bulundu.