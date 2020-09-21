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Didim Belediyespor'dan Başkan Atabay'a ziyaret

Didim Belediyesporlu antrenör ve sporcular, Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay'a destek ziyaretinde bulundu.


Başkan Atabay hakkında çıkan haberlere Didim Belediyespor tepki gösterdi. Didim Belediyesporlu antrenör ve sporcular Başkan Atabay'ı makamında ziyaret ederek destekte bulundu. Başkan Atabay'a yönelik atılan ahlaksızca iftiraları kınadıklarını belirten, Didim Belediyesporlu antrenör ve sporcular, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.


Başkan Atabay, destek ziyaretlerinden dolayı Didim Belediyesporlu antrenör ve sporculara teşekkür etti.

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