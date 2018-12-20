Didim Belediyespor'un ilk yarı karnesi zayıf

Didim Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de ilk devresinde aradığını bulamadı.

Didim Belediyespor sezonun ilk yarısını 13 maçta 15 puan toplayarak 9. sırada tamamladı. Bir yıl aradan sonra Bölgesel Amatör ligine dönen Didim belediyespor mücadele ettiği 7. grupta sezonun ilk yarısını istediği yerde bitiremedi. Sezon başında Kulübün başına Levent Ataş getirilirken, takıma Antrenör Egemen Urhan emanet edildi. Mavi beyazlı ekip yaptığı transferlerle yeniden bir takım oluştururken, sonuç ise sahaya yansımadı. Mavi beyazlı ekipte Aydınspor 1923 maçı sonrası Kulüp başkanı Levent Ataş görevinden istifa ederken, Antrenör Egemen Urhan'da Kale yenilgisi sonrasında 10. haftada görevini bıraktı.

Mavi beyazlılar İlk hafta evinde Tavas Birlikspor 4-1 yenerek lige galibiyetle başlarken ardından Manavgat'a 1-2 mağlup oldu. Sökespor ile 1-1 berabere kalan mavi beyazlılar Konyaaltını 3-0 mağlup etti. Yatağan'a 1-2 kaybeden Didim, Bucak belediye oğuzhanspor'u 1-0 mağlup etti. Serinhisar'a 1-0,yenilen Didim, Kuşadasını 1-0 mağlup etti. Aydınspor 1923'ten 5-0'lık ağır yenilgi alan mavi beyazlılar Kale belediyespor'a 2-0'la teslim oldu. Ortaca ile 1-1 berabere kalan Didim, Kepez'le 2-2 berabere kalırken, Isparta Davraz'a 6-0'la boyun eğdi.

Mavi beyazlılar deplasmanda galibiyet göremezken Söke ve Ortaca deplasmanlarında 1 puanla döndü. 13 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik 6 mağlubiyet alan mavi beyazlı ekip kalesinde 23 gol görürken rakip kalelere de 15 gol attı.