Didim, Ceylan Ertem ile coştu

Didim VegFest'in ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Ceylan Ertem, festivale katılan yerli ve yabancı turistler ile Didimlilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Didim'de VegFest coşkusu sürüyor. Didim Belediyesi tarafından ilk olarak 2017 yılında düzenlenen, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bu yıl 4'üncü kez kapılarını açan festival, yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival çerçevesinde düzenlenen söyleşiler, paneller ve sergilerde katılımcılar veganizm felsefesini tüm detayları ile öğrenirken mutfak atölyeleri ile stantlarda dünyanın dört bir yanından vegan lezzetler tadılabildi.

İlk 2 gününde on binlerce katılımcılının ziyaret ettiği festival çerçevesinde ünlü sanatçılarda sahne aldı. Festivalin ikinci gününde çeşitli folklor sanatçıları gün boyu Kabak Sahne ve Limon Sahne'de eşsiz folklor notalarını Didim VegFest katılımcıları için seslendirildi. Güneşin batmasıyla birlikte Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında kurulan konser alanında sahne alan sanatçı Atilla Volga, 7'den 70'e tüm vatandaşlar için unutulmaz şarkıları seslendirdi. Ünlü vegan sanatçı Ceylan Ertem'de festivalin ikinci gününde sahne aldı. On binlerce festival katılımcılının takip ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu. Poptan türkülere çeşitli türden şarkıları seslendiren Ertem, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ertem, Didim VegFest'in mimarı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a veganizm felsefesine desteklerinden dolayı teşekkür ederek Didim Belediyesi tarafından atılan adımın tüm dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi. Ertem, Didim be Didimlilerin Başkan Atabay'ın öncülüğünde yapılan girişimler ile her geçen gün güzelleştiğini, bu nedenle çok şanslı olduklarını vurguladı. Ertem'in sözleri konsere katılan binlerce vatandaş tarafından da alkışlarla desteklendi.

Konserde sanatçı Ceylan Ertem'e çiçek ve Didim Belediyesi Seramik Atölyesi'nde hazırlanan plaketi takdim eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim VegFest'in başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Başkan Atabay, Türkiye'nin ilk ve tek vegan dostu kenti Didim'de bu gibi etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek festivale katılan herkese teşekkür etti. Didim VegFest, 22 Mayıs Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek.