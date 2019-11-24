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Didim CHP'de mevcut Başkan Koçak açık farkla kazandı

CHP Didim İlçe Örgütü’nün iki gün süren delege seçimlerini mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak’ın kırmızı listesi açık farkla kazandı.

CHP Didim İlçe Örgütü'nün iki gün süren delege seçimlerini mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın kırmızı listesi açık farkla kazandı.


16 mahallede gerçekleşen seçimlerde Mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın Kırmızı listesi 210 delege, Kazım Yılmaz'ın beyaz listesi 15, Hasan Bektaş'ın sarı listesi ise 21 delege ve bağımsızlar ise 10 delege kazandı.


CHP Didim İlçe Örgütü'nün İki gün süren delege seçimleri tamamlandı. ilk gününde Merkez mahallelerdeki üyeler delege seçimi için sandık başına gidildi. Esra Karakaya Anadolu lisesinde gerçekleşen delege seçimleri için üyeler sandık başına gitti. Didim merkezdeki 8 Mahallede yapılan delege seçimleri sonucunda Nurettin Koçak'ın kırmızı listesi 159 delege kazanırken, Kazım Yılmaz'ın beyaz listesi 15 , Hasan Bektaş'ın sarı listesi ise 21 delege kazandı. Hafta sonunda ise Merkeze bağlı 8 mahallede yapılan delege seçimlerinde kırmızı liste 51 delege kazanırken, Fevzi paşa mahallesinde ise bağımsızlar 10 delege kazandı.


CHP Didim İlçe örgütünün iki gün süren delege seçimlerinde ise Mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın Kırmızı listeye girdiği seçimleri açık farkla kazanırken kırmızı liste 210 delege, Kazım Yılmaz'ın beyaz listesi 15, Hasan Bektaş'ın sarı listesi ise 21 delege ve bağımsızlar ise 10 delege kazandı.

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