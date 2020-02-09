Didim derbisinde gülen Didimspor oldu

grupta Didim derbisinde Didimspor son dakikada attığı penaltı golüyle Didim Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

grup karşılaşmasında Didim Belediyespor ile Didimspor karşı karşıya geldi. Didim Atatürk stadında oynana Didim derbisini, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat ile yöneticiler birlikte izledi. Soğuk havada oynana mücadeleyi 500'e yakın spor sever takip etti.

Maç öncesinde Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçta her iki takım birbirlerine başarılar dilerken, tribünleri de birlikte selamladı.

Maçın ilk yarında her iki takım kısır futbolu sebebiyle golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Didim Belediyespor eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Maçın hakemı 4 dakikalık uzatma sürecinde Didim Belediyespor'lu Doğan'ın yaptığı hareket sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Didimspor'lu Tolga topu ağlarla buluşturdu. Didimspor gol sevincini yaşarken maçın orta hakemi maçı bitirdi.