Didim Devlet Hastanesi değerlendirmeden başarı ile geçti

Didim Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirildi. Gerçekleştirilen değerlendirmede kalite yönetimi, risk yönetimi gibi hizmet göstergeleri izlendi. Bölüm bazlı ve klinik göstergelerin analizi gibi süreçler kontrol edildi. Değerlendirme sürecini başarı ile sonuçlandırırken Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç emeği geçen tüm personele teşekkür etti.