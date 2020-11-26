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Didim Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılmaya başlandı

Didim Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin yapılmaya başlanması ile hastaların başka hastanelere gitmelerine gerek kalmadı.


Genel Cerrahi Uzmanı ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç tarafından gerçekleştirilen uygulama ile gastrit, reflü, ülser gibi mideye yönelik hastalıklar ile kolonoskopik inceleme ile de kalın barsak hastalıkları teşhis edilerek tedavileri yapılıyor. Hastanede ilk defa gerçekleştirilen uygulama ile ilgili olarak Genel Cerrahi Uzmanı ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç, "Mide veya bağırsak ile ilgili şikâyetleri olan vatandaşların öncelikle polikliniklere başvurmalarını gerekmektedir. Yapılan ön değerlendirme ve tetkikler neticesinde poliklinik doktorları tarafından uygun görülürse hastalarımıza muayene için randevu verilecek ve çevre hastanelere gitmelerine gerek kalmadan hastanemizde gerekli işlemlerini yaptırabilecekler" dedi.

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