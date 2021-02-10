Didim Devlet Hastanesi'nde ilk kez PEG açıldı

Didim Devlet Hastanesi'nde Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ethem Bilgiç ve ameliyathane ekibi tarafından yoğun bakım hastaları ve felçli hastaların ağızdan besin alamaması durumunda hastalar için önemli bir destek tedavi olan PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) tüpü yerleştirilmesi işlemi başarı ile yapılmaya başlandı.

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ethem Bilgiç uygulanan işlemle ilgili olarak, “PEG, ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla bir alternatif yol olarak karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir. Bu uygulama katı sıvı gıdaların veya ilaçların yemek borusundan geçmeksizin doğrudan mideye ulaşmasını sağlar. Bu yöntem özellikle uzun süre yoğun bakım servislerinde yatan, herhangi bir sebepten dolayı yutma refleksi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için gereklidir. Beslenemeyen hastalarda tercih edilen bir yöntem olan PEG uygulaması için daha önce hastalarımızı Didim dışındaki hastanelere göndermek zorunda kalıyorduk. PEG işlemi yapılacak olan hastalarımız ve yakınları için başka hastanelere sevk nedeniyle bir takım sorunlar yaşamaktaydı. Hastanemizde başarılı bir şekilde uygulanmaya başlanan işlem sayesinde hastalarımız daha önce yaşamış oldukları sıkıntılar da ortadan kalkmış oldu ve başka hastanelere sevk işlemi yapmamıza gerek kalmadı" dedi.