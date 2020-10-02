Didim Devlet Hastanesi'nde Psikoteknik Merkezi hizmete başladı

Ticari araç kullanımı için gerekli olan ve psikolog gözetiminde yapılan Psikoteknik Değerlendirme Belgesi, artık Didim Devlet Hastanesi'nden alınabilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında ticari araç kullanımında ve çeşitli sebeplerle ehliyetine el konulan sürücülerin gitmesi gereken Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, Didim Devlet Hastanesi'nde vatandaşların hizmetine açıldı. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Didim Devlet Hastanemizde Psikoteknik Değerlendirme Merkezi vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Merkezimizde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen ticari araç sürücüleri ve ehliyetine belirli sebeplerden el konulan sürücülere yönelik olarak alınması gereken psikoteknik testi yapılarak belgelendirilmektedir. Bu belge psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen en az bir saat süren test sonucunda kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını göstermektedir. Ayrıca rapordan sonra zorunlu olan psikiyatri hekim muayenesini de hastanemizde yaptırarak raporunuzu tamamlama imkanınız bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.