Didim Devlet Hastanesi'ne ventilatör cihazı bağışlandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne Kovid-19 hastalarının kullanması için Ventilatör cihazı bağışı yapıldı.

Didim'de kendi polikliniklerinde hizmet veren doktorlar tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne yerli ve milli üretimi olan Aselsan tarafından geliştirilen Kovid-19 hastalarında kullanılmak üzere tasarlanan Ventilatör cihazı bağışlandı. Bağışı yapılan cihazlar kurulum işlemleri tamamlanarak yoğun bakım ünitelerinde görevli sağlık personellerine eğitimleri verilerek aktif olarak kullanımına başladı.

Didim Devlet Hastanesi yönetimi Kovid-19 ile mücadelede cihaz bağışı ile destekte bulunan hekimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.