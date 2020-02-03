Didim, EMİTT Fuarı'nda tanıtıldı

Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından birisi olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Didim standı büyük ilgi gördü.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanındaki otelleri, acenteleri, işletmecileri, girişimcileri, turizm profesyonellerini ve tatil severleri buluşturan 24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak 2020 Perşembe günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında, kapılarını açmıştı. 4 gün süren fuar 02 Şubat 2020 Pazar günü sona erdi.

Turizm alanında profesyonelleri bir araya getiren aynı zamanda yerli ve yabancı turizmcilerin büyük ilgi gösterdiği, 24.Emitt Fuarında 35'ten fazla ülke, Türkiye'den 33 il ile 30 ilçenin tanıtımı yapılırken, Didim Belediyesi'nin de yer aldığı Didim standı doğası ve tarihi dokusu ile öne çıkan stantlardan birisi oldu. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Didim standında Didim tüm yönleri ile tanıtıldı. Didim Belediyesi'nin yanı sıra stant da Didim Ticaret Odası, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Didim'deki oteller, tur operatörleri materyallerle Didim'i tanıtarak, herkesi Didim'e davet etti.

24. EMITT, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına Didim Belediye Başkanı A. Deniz ATABAY, Didim Belediye Meclis kararı ile 2015 yılında Didim Fahri Hemşerilik beraatı verilen Turizm Sektörünün kıdemli isimlerinden Turizmci Hüseyin Baraner, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Sevinç Karataş, Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ve Didim Ticaret Odası Başkan Vekili Hikmet Atilla, Didim'de yer alan otel ve tur firmaları yetkilileri katıldı.