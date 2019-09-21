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Didim emniyetinden sahte içki baskını

Aydının Didim İlçesinde emniyet güçleri bir eve yaptıkları baskında uyuşturucu maddenin yanı sıra 20 litre sahte alkol ile boş şişe ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup amirliği ekiplerince ilçe merkezinde bir eve baskın yapıldı. Baskında yapılan aramada 2.63 gr uyuşturucu madde, 20 Litrelik bidonlar içerisinde alkollü içkiler ile birlikte 330 adet TAPDK ya ait sahte bandrol, 32 adet boş alkol şişesi, sahte içki üretiminde kullanılan bir çok etiket ve şişe kapakları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S. A adlı şüpheli göz altına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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