Didim emniyetinden uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Göz altına alınan 4 şüpheli göz altına alınırken 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de emniyet güçleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Didim KOM grup amirliği ekipleri ilk olayda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerinde E.T adlı şüpheliyi göz altına aldı. Şüphelinin üzerinden 1.26 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken ikametinde yapılan aramada ise ‘11.82 gram metamfetamin, 1.26 gram toz esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 770 Türk Lirası ile uyuşturucu paketlemek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. İkamette yapılan aramada ise A. I adlı şüpheli göz altına alındı. Göz altına alınan E.T serbest bırakılırken A.I ise uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim Emniyeti yine bir başka operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.B adlı şüpheliyi Didim'de, İ.E adlı şüpheli ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalandı. Şahısların üst ve ev aramasında ise ‘364,09 gram plaka esrar, 63,26 gram toz sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Göz altına alınan İ.E adli kontrol şartı ile serbest kalırken Y.B ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.