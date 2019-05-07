Didim eski Milli Emlak Müdürü tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği hazine talanı operasyonunun dördüncü dalgasında hakkında aranması bulunan ve önceki gün yurt dışına dönerken hava limanında gözaltına alınan Didim eski Milli Emlak Müdürü İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim'de İlçe jandarma komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği hazine talanı operasyonları kapsamındaki 4. dalga operasyonunda 12 şüpheliden 11'i göz altına alınmış, hakkında göz altı kararı bulunan Didim eski milli emlak müdürü İ.D arandığı adreste bulunamamıştı. Eski milli emlak müdürü İ.D'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken, İ.D'nin izinli olarak yurt dışına çıktığı öğrenildi. Yurt dışından önceki gün İzmir Adnan Menderes hava limanına inen İ.D. emniyet güçlerince hava limanında göz altına alınarak Didim'e teslim edildi. Didim İlçe jandarma komutanlığında ifadesi alınan İ.D sabah erken saatlerinde Didim adliyesine çıkartıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan eski müdür İ.D. Söke cezaevine gönderildi.