Didim ESKKK'den yerel basına destek

Korona virüsün en çok etkilediği sektörlerin başında gelen basına her sayısından 20 adet alarak yerel basına maddi destekte bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGC) Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın, Korona Virüs salgını nedeniyle ilan ve reklam gelirleri iyice azalan medya sektörünün acilen desteklenmesi gerektiğini belirtmesi üzerine, “belediyeler başta olmak üzere odalar, borsalar ve kamu kuruluşları ilan desteği vermelidir” çağrısına uyan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç'den destek geldi.

Kubaliç “Korona virüs salgını nedeniyle yerel basın zor günler yaşıyor. Her zaman bizlerin yanında olan, halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan, yayın yapan yerel basınımıza destek oluyoruz. Didim'de toplu gazete alarak, bir nebzede olsa maddi olarak destek sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.