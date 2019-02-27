Didim esnafı somut çözüm bekliyor

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, çarşı esnafı ilçede ticaretin canlı tutulması için turizm sezonun uzatılması yönünde yetkililerden somut çözüm bekliyor.

Didim'de ticaret yapanın mevsimsel olarak sektörden sektöre değiştiğini belirten esnaf Elif Külekçi, yazın turizm sektörü hareketliyken, ilk ve sonbahar ile kış mevsiminde ise inşaat ve tarım sektörün hareketi olduğunu söyledi.

İş hayatın da ve ticarette kadın yada erkeğin çalışıyor olmasının fazla bir farkın olmadığını savunan Külekçi, ülkede yaşanan hayat pahalılığı ilçe esnafının da olumsuz etkilediğini, esnafın küçülmeye gittiğini, ilçe esnafın yöneticilerden somut çözümler beklediklerini belirtti.

Külekçi,” Aslın da kadın olarak çalışmak çok zor değildir. Bakıldığın da iş hayatın da aslın da kadın yada erkek fark etmiyor. Sadece Didim de değil Türkiye'nin her yerinde esnaf olmanın çok zor yönleri var. Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte piyasalarda dövizdeki arış, enflasyon, kira artışları, vergiler vb. gelişmeler ilk önce esnafın etkilendiğini görüyoruz. Bu gün bakıldığın da ülke genelin de esnaf erkekler ne yaşıyorsa aynısını kadın esnaflar da yaşıyor. Bir fark göremiyoruz. Anacak kadınların iş hayatında da ticarette fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Ülkenin yönetimin de kadınlarda olmalı daha fazla söz almalıdırlar” diye konuştu.

İlçede ekonominin canlandırılması için sorumlu yöneticilerce bir çok önemli projelerin hazırlandığı, ancak bir çoğunun uygulamaya geçilemediğini savunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, ilçe oda kayıtların da sadece turizme dayalı esnafın olmadığını, farklı sektörlerde de esnafın yer aldığını ifade ederek, ilçede turizm sezonu 4-5 ay ile sınırlı olması nedeniyle kısa geçen sezon da en çok turizm faaliyetleri yürüten esnafın olumsuz etkilendiğini sözlerine ekledi.