Didim esnafına elektronik belgeleme eğitimi

Seminere Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2. Başkanı Abdulkadir Mirza ile çok sayıda esnaf katıldı.

Seminere konuşmacı olarak Didim Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Nihat Cengiz, “19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan kanunla E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzuna ek olarak Sigorta Poliçesi E- Dekont gibi kapsamı daha da genişletilerek uygulamaya konulmuştur” dedi.

E-uygulamalar konusunda katılımcılara slayt destekli olarak teknik bilgiler veren Cengiz internet üzerinden yapılacak ibrazlarla ilgili olarak yapılması gerekenleri anlattı; soruları cevaplandırdı.