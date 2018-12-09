Didim evinde 1 puanla yetindi

Grup maçında, Didim Belediyespor evinden ağırladığı Kepez Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan notlar:

Dk 15'de Didim Belediyespor defansının içerisinde topa sert vuran Chınedu şutu kaleci Mesut çevirirken dönen topa dokunan Emrah takımını 0-1 öne geçirdi. İlk yarı yağmurunda etkisiyle her iki takım net bir oyun sergileyemedi ve ilk yarı Kepez'in üstünlüğüyle sona erdi.

Dk 49'da Kornerden gelen topa ceza sahasında gelişine rövaşatayla vuran Emrah skoru 0-2 yaptı.

Dk 56'da gol için bastıran Didim belediyespor'da Onur'un şutunu kaleci Fatih uzaklaştırdı; ceza sahasında yaşanan karambolde topa vuran İsmail skoru 1-2 yaptı.

Dk 87'da Kornerden gelen topa yükselen Mithat kafayla topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi. 2-2 Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim ile Kepez puanları paylaştı.