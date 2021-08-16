Didim 'Gebe Okulu'nda mezuniyet sevinci

Didim Devlet Hastanesi bünyesinde açılan 'Gebe Okulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla bir süre ara verilen 'Gebe Okulu' tekrar başladı. Covid-19 önlemleri alınarak belirlenen program dahilinde eğitim alan anne adayları için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Gebelik fizyolojisi, gebelikte beslenme, doğuma hazırlık ve doğum çeşitleri, gebelik egzersizleri, gebelikte stresle baş etme yolları, yeni doğan bakımı, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, loğusalık ve aile planlaması gibi pek çok konuda eğitimler alan anne adaylarına katılım sertifikalarını Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege takdim etti.

Gebe Okulu'nun kendileri için çok faydalı olduğunu ifade eden kursiyerler, "Gebe Okulu sayesinde hamilelik döneminde nelerle karşılaşacağımızın yanı sıra doğumdan sonra da bebek bakımıyla ilgili çok şey öğrendik. Eğitimler oldukça faydalı geçti, merak ettiğimiz her sorunun cevabını bulduk. Bu fırsatı bize tanıyan tüm herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç de anne adaylarına Gebe Okulu'na gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, sağlık içerisinde bebeklerini kucaklarına almalarını diledi.