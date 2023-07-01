Didim geceleri hareketlendi

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in gecesi de gündüzü gibi hareketli geçiyor. Sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek ve vakit geçirmek için Yalı Caddesinde gezerken, cadde üzerindeki yemek ve eğlence mekanları dolup taşıyor.

9 günlük bayram tatilinde Didim'e tatilci akını yaşanırken, gündüzü ayrı bir kalabalık olan Didim'in gecesi de hareketli geçiyor. İlçede turizmin kalbi kabul edilen Altınkum Yalı caddesi, gündüz olduğu gibi geceleri de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İlçede hava sıcaklarının gündüz 38 gece ise 30 derece dolayında olmasından dolayı sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Yalı Caddesini tercih ediyor.

Bazı tatilciler ile günü birlikçiler eğlence ve yemek ihtiyaçları için Yalı caddesini tercih ederken, cadde üzerindeki mekanların ise dolup taştığı görüldü. Gündüz misafirlerini ağırlayan Altınkum plajı gece de konuklarını ağırlamayı sürdürürken, plajda bazı vatandaşlar küçük çadırlar kurarak yazın tadını çıkardıkları görüldü.