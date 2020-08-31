Didim İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açıldı

Ülke genelinde 81 İl'de müftülükler bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Aydın Didim'de Merkez Cami alt katında hizmet vermeye başladı.

Didim İlçe Müftülüğü bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) hizmete açıldı. Didim Merkez Caminin alt bölümünde hizmete açılan büroda Didim İlçe Müftülüğü ADRB Vaizi Esma Aydın görevine başladı. Aile ve Dini Rehberlik Bürosuyla ilgili olarak bilgiler veren Didim İlçe Müftülüğü ADRB Vaizi Esma Aydın “Bizler, 2003 yılından beri donanımlı personelimizle Türkiye'nin 81 ilinde müftülüklerimiz bünyesinde görev yapan Aile ve Dini Rehberlik Bürolarıyız. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı toplumumuzun her kesimine güven, sevgi ve samimiyetle hizmet veriyoruz. Doğru dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedeflemekteyiz. Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dini bilgi sunmakta, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dini açıdan katkı sağlamaktayız" dedi.