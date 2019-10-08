Didim ile Batman arasında gönül köprüsü kuruluyor

Didim Belediyesi Doğu-Batı kardeşliği pekiştirmek ve gönül köprüsü kurmak amacıyla Batmanlı muhtarları Didim'de ağırlıyor. Proje kapsamında muhtarlardan sonra ilçeye binlerce yerli turistin gelmesini beklediklerini kaydeden Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, ilçeye gelecek misafir muhtarları bölgenin tarihi ve turistik bölgelerinin yanında tekne tutu ile koylarını da tanıtacaklarını söyledi.

Sason'da 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan İrfan Arslan ile Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay arasında başlayan temaslar Batmanile Didim arasında gönül köprüsü oluşturdu. Didim Belediyesi, Batman'dan bir grup muhtarı Didim'de ağırlamak için program yaptı.

Sason Belediye Eski Başkanı İrfan Arslan'ın Arslan'ın daveti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Batman'daki programına katılan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Batman'da Batmanlı muhtarları Didim'e davet etti. Didim ile Batman arasında kültür elçisi olacak muhtarların Didim ziyaretinden sonra gruplar halinde yaşadıkları bölgeden Didim'e ziyaretçiler göndermesi bekleniyor.

Program kapsamında Batmanlı Muhtarlar, 12 Ekim'e kadar Didim'de misafir edilecek. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, iç turizmin de önemine değinerek, “Her bölgenin kendine göre güzellikleri var. Didim ilçemiz tarih, doğa, deniz kum ve güneşi ile muhteşem bir yer. Gelip görmeyen bilemiyor. Gelip gören her yıl tekrar gelmek istiyor. İç turizmin de gelişmesi bakımından bu tür programlar düzenliyoruz. Bu program kapsamında önce Batmanlı muhtarlarımızı konuk edeceğiz. Muhtarlarımız bulundukları bölgede ilçemizde yaşadıkları güzellikleri anlatarak bizler için kültür elçisi olacaklar” dedi.