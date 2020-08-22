Didim İmam Hatip Ortaokulunun yerine Anadolu lisesi kuruldu

Didim'de daha önce Didim İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren binanın bu eğitim öğretim döneminde Anadolu Lisesi olarak hizmet vereceği açıklandı.

İlçede pansiyonlu Anadolu İmam hatip Lisesine talep olmaması üzerine, Didim İmam Hatip Ortaokulu ile Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin olduğu binaya taşınırken İmam Hatip ortaokulu ise Yenihisar Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime başlayacak. Tabelası değiştirilen okulla birlikte Didim'de tümü Anadolu Lisesi olan okulların kapasitesinin 1040 öğrenciye çıktığı bildirildi.