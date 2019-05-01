Didim İYİ Parti yönetimi görevden alındı

İYİ Parti Didim ilçe yönetimi, genel merkez tarafından görevden alınırken, mevcut ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz'a yeni yönetim oluşturulması amacıyla yeniden görev verildi.

İYİ Parti genel merkezince, Didim ilçe teşkilatı görevden alındı. İyi Partinin mevcut ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz yeni yönetimin oluşturulması için genel merkezce yeniden görevlendirildi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Büyükpoyraz “Didim iyi parti yönetimi, İl başkanımız Cemal Sarı beyin teklifi, teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Koray Aydın bey'in uygun görüşü, Genel başkanımız Meral Akşener'in onayı ile Didim iyi parti yönetimini güçlendirmek, kongre ve önümüzdeki olası seçimlere daha güçlü yönetim ve kadrolarla girebilmek için şahsımı tekrar iyi parti ilçe başkanı olarak yetkilendirmişlerdir. Kendilerine şahsıma duyulan güvenden dolayı teşekkür ederi. Partimizde görev alacak arkadaşlarımızın, kişisel kapris, ego, dedikodu ve menfaatlerden uzak, teşkilatımız ve partimize gerçek anlamda katkısı olacak, sahada etkin çalışabilecek kişilerden oluşturmak için çaba harcamaktayız. Teşkilatımız içerisinde geçmişinde hangi partiye mensup olursa olsun, kendini iyi partili olarak gören partimizin kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirtmek isterim” dedi.