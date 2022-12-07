Didim Jandarması aranan zanlıları yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyeniköy Mahallesi'nde “Konutta ve eklentilerinde yağma ” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. ile Akbük Mahallesi'nde “Konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık” suçundan aranan ve 7 yıl yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.E isimli zanlıları yakaladı. İşlemleri yapılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.