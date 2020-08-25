İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim Kaymakamı Avşar'dan ‘geçmiş olsun' ziyareti

Didim Kaymakamı Halil Avşar Didim Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Didim Kaymakamı Halil Avşar Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile Didim Kaymakamlığı görevine atanan Halil Avşar ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Avşar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü ile birlikte Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Ethem Bilgiç'ten pandemi süreci ve hastanenin işleyişi hakkında bilgi alan Kaymakam Avşar, poliklinikler, acil servis ve diyaliz merkezinde vatandaşlarla tek tek sohbet ederek ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.