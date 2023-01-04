Didim Kaymakamı Kuruca, geleceğin aşçılarının konuğu oldu

Uygulama mutfağını gezerek bilgiler alan Kuruca, öğrencilerin yaptığı yemeklerin tadına baktı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ADÜ Didim Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin konuğu oldu. Didim MYO Aşçılık bölümü öğrencilerinin uygulamalı ders çerçevesinde misafiri olan Kuruca, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Evrim Kamacı, Müdür yardımcısı Metin Polat eşlik etti. Kaymakam Kuruca uygulama mutfağı ziyaretinden ADÜ Didim MYO Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Taş, tarafından verilen eğitimler, yapılan yemekler ve özellikleriyle ilgili olarak bilgiler verdi. Öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam Kuruca, yemek yapma konusunda marifeti olmadığını belirterek, iyi bir tadım uzmanı olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Aşçılık bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler Kaymakam Kuruca ve basın mensuplarına ikram edildi.