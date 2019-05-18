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Didim Kaymakamı Türköz şehit aileleri ve gazileri iftarda sğırladı

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Ramazan ayı dolayısıyla her yıl düzenlenen iftar yemeğinde Didim’de yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına ağırladı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Ramazan ayı dolayısıyla her yıl düzenlenen iftar yemeğinde Didim'de yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına ağırladı.


Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde verilen iftar yemeğine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Öner Türköz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ve eşi Şebnem Gülseven, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, kurum amirleri ile siyasi parti ilçe temsilcileri katıldı.


İftara katılan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını karşılayan Kaymakam Mehmet Türköz, davetlilerle tek tek ilgilendi. Katılımcılar, yapılan dua ile oruçlarını açtı. Yemekte bir konuşma yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Didim'de yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla her yıl Ramazan ayında iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek ailelere şükranlarını sundu.


Türköz, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirterek “Bu vatanda toprakları şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gazilerimizin onurlu mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Sizler bizim baş tacımızsınız ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

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