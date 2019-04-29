Didim Kıbele derneğinden çocuk ve kadın istismarlarına protesto

Didim'de faaliyet gösteren Didim Kıbele derneği çocuk ve kadın istismarlarına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Didim Kıbele derneği üyeleri dernek binası önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla çocuk ve kadın istismarlarına tepki gösterildi. Pankart ve dövizlerin taşındığı basın açıklamasında konuşan dernek üyesi Av. Zekiye Baran şunları kaydetti; “Bizler beş yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramış olmasını gündemleştirirken bile, dizlerimizin bağı çözülüyor, içimiz ürperiyor ve duygularımız utanç duyuyor, kelimeleri yutuyor ve okumakta zorlanıyoruz. Çünkü biz insanız. Çünkü biz; bedenleri istismar edilen, taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalan ve öldürülen ve geleceği her daim karartılan kadınlarız. Birlikte kıyameti koparalım ki, çocuk dünyasını kirleten zihniyetten hesap soralım istiyoruz. Bu ülkede yaşayan kadınları ve çocukları korumayı düşünüyor musunuz? Neden hala kadın katillerine, çocuk tecavüzcülerine, hayvanlara tecavüz eden, işkence eden sapkın insanlara en ağır cezaları vermiyorsunuz? Suç varsa Ceza da olmalıdır bilmiyor musunuz? Cezalandırılmayan suç bir sonrakini teşvik ediyor görmüyor musunuz? Bir kez daha kamuoyu ve adalete sesleniyoruz. Yeter artık! Biz kadınları, çocukları, masum hayvanları erkek tecavüz ve cinayetlerine karşı koruyun diyoruz.”