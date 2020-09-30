Didim KOM ekiplerinden silah operasyonu..

Yapılan operasyonda çeşitli markalarda tabanca ve tüfek, bıçak, polis kokardı ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup amirliği ekipleri, Fevzipaşa mahallesindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Aydın 5. Asliye ceza mahkemesince hakkında aranması bulunan ve toplam 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan K.A (37) ile Aydın Asliye ceza ilamat masasınca uyuşturucu madde kullanmaktan aranan ve toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezasının bulunan V.C (31) ile N.A (29) göz altına alındı.

Emniyet güçlerinin evde yaptığı aramada “1 adet CZ75 marka 9.mm tabanca,1 adet Ekol Fiber marka Gümüş renkli Toplu tabanca, 1 adet Mauser Marka 9.mm tabanca, 1 adet Safirm Arms Marka 36 kalibre üzerinde Dürbün takılı av tüfeği,1 adet Gold ARRDW marka Pompalı Tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet komanda bıçağı, 53 adet tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet polis kokardı, 1 adet kelepçe, daralı 9.65 gram esrar maddesi, daralı 13.07 gram metamfetamin, 2 adet reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi” ele geçirildi.

Olayda göz altına alınan K.A ve V.C'nin çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu ve haklarında aranması olduğu öğrenilirken şüphelilerden N.A emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden K .A ve V.C'nin 6136 SKM ve TCK 188 uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla Didim adliyesine çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.