Didim Masalını Anlatıyor kitabının lansman toplantısı gerçekleştirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde 'Didim Masalını Anlatıyor' kitap setinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanan 'Didim Masalını Anlatıyor' kitap setinin lansman toplantısı gerçekleştirildi. Didim'e bağlı Akbük Mahallesi Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu'nda gerçekleştirilen lansman toplantısına Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Didim İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu Müdürü İbrahim Karamanlıoğlu Didim Masalını Yazıyor kitabını hazırlayan proje ekibi, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kitabın tanıtım toplantısında konuşma gerçekleştiren, Proje Koordinatörü Özlem Bayrak Mutluay, "Amacımız, güzel ve tarihi kültürel değerlerle örülü Didim'i tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmanın ve Didim'in anlatacaklarını çocuklara ulaştırmak” dedi.

Lansman toplantısında konuşma yapan Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, “Didim Masalını Anlatıyor projesi hem Didim'i anlatan hem de öğretmenlik ve eğitim sanatının bütün inceliklerini bu güzel ekip tarafından çok güzel konuşturulduğu mükemmel bir proje olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Didim Masalını Anlatıyor, kitap setinin Lansman toplantısıda ilk olarak protokol üyeleri tarafından konuşma gerçekleştirilirken, ardından kitapla ilgili öğrencilerin oyunculuğunda çekilen tanıtım videosu izlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İbrahim Karamanlıoğlu, Berrin Muslu, Halime Tanrıverdi, Yasin Ceylan, Zinet Çalışkan Ünay, Özlem Bayrak Mutluay'dan oluşan proje ekibine ve emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.

Proje çerçevesinde 10 kitaptan oluşan Didim Masalını Anlatıyor setinden 1000 adet set toplamında 10 bin adet kitap basıldı. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde basılan kitap görme engelliler içinde seslendirmesi yapıldı. Proje çerçevesinde kitap setinde, '1. Didim Masalını Anlatıyor, 2. Didim Tales'in Masalını Anlatıyor, 3. Efe Rüya Avcısına Hayallerini Kaptırmıyor, 4. Kral Apollon Masalını Anlatıyor, 5. Medeniyetler Şehri Milet Masalını Anlatıyor, 6. Milet Müzesinde Sihirli Bulmacanın Esrarı Çözülüyor, 7. Deniz Masalını Anlatıyor, 8. Güzel Akbük Masalını Anlatıyor,9. Zeytin Ağacı Masalını Anlatıyor. 10. İncir Ağacı Masalını Anlatıyor' kitapları yer alıyor.