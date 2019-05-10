Didim merkezli uyuşturucu operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında göz altına alınan 33 zanlıdan 11'i Didim'de adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın'ın Didim ilçesi ile İzmir, İstanbul ve Nevşehir'de geçen hafta Salı günü operasyon düzenlemişti. Jandarmanın helikopter ve drone destekli operasyonunda, narkotik köpekler de yer almış, zanlıların ikametlerindeki aramalarda ise 655 gram sentetik uyuşturucu, 760 gram esrar, 75 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ele geçirildi.

Operasyonda, jandarma tarafından 33 şüpheli gözaltına alındı. Didim'de göz altına alına 2'i kadın toplam 11 şüpheli sabah saatlerinde Didim adliyesine çıkartıldı.