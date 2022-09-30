Didim MHP'den 8 ayda 250 yeni üye kaydı

2022 Nisan ayında MHP Didim İlçe Başkanı olarak atanan Mustafa Sağdıç, 5 aylık dönemde 250'ya yakın üye kaydı yaptıklarını dile getirdi.

Nisan ayında MHP Didim İlçe Başkanlığı görevine atanan MHP İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, görev yaptığı 5 aylık dönemde hem esnaf ve vatandaş ziyaretleri ederken, diğer yandan da partinin üye sayısını arttırma noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Başkanı Sağdıç göreve geldiklerinden bugüne kadar yaklaşık 250 yeni üye kaydı yaptıklarını ifade ederek “Göreve geldiğimiz günden bu güne 250 yakın üye kaydı yaptık. Bizi en çok sevindiren yaptığımız üyelerin çoğunluğunu geleceğimizin teminatı geçlerimizin olması bizi ayrı bir mutlu ediyor. Bizim ülke olarak “Z” kuşaklara değil milli kuşaklara ihtiyacımız vardır. Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız diyerek çıktımız yolda ilçemizde yaşayan vatan millet sevdalı hemşerilerimizi vaktimiz gücümüz yettiğince ziyaretlerimizi devam ediyor. Samimiyetimizle diyoruz ki ülkücülerin yeri MHP'dir. Hepimizi bu çatı altında birleştirmek bir ve beraber durup daha güçlü olabilmemiz için gece gündüz samimiyetimizle mücadelemize devam ediyoruz” dedi.