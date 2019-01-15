Didim MHP'den birlik mesajı

MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya ve MHP'den Didim Belediye Başkan aday adayı olan Eda Yücel İlhan birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aydın'da Cumhur İttifakı adaylarının açıklaması sonrasında Didim'de ittifakın adayı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mümin Kamacı olurken, ittifakın diğer ortağı MHP Didim İlçe Teşkilatı ise konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İlçe binasında düzenlenen basın toplantısına İlçe Başkanı Fikret Alkaya, MHP Didim Belediye Meclis üyesi ve MHP'den Didim Belediye Başkan aday adayı olan Eda Yücel İlhan ile ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

MHP'li Belediye Meclis üyesi Eda Yücel İlhan, yaptığı açıklamada; “Bildiğiniz üzere 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti Cumhur ittifakının devamına ve bu ittifak çerçevesinde de Didim'de Ak partinin gösterdiği aday ile seçime girilmesine karar verilmiştir. Belediye Meclis Üyesi olarak hizmet etmekten onur duyduğum Didim halkına daha iyi bir gelecek ve onlar için daha yaşanabilir bir Didim hayali kurdum. Bu hayallerimi gerçekleştirmek adına heyecanla bir yıldır canla başla çalıştım. Tüm Didim halkı da benimle aynı heyecanı paylaştı ve yepyeni ve güzel bir Didim'i yapabileceğimize inandı. Her biri için özenle projeler hazırlamıştım ancak Cumhur İttifakı devletin bekasının ve milletimizin geleceğinin teminatıdır. Bu çerçevede Cumhur ittifakı ile belirlenen adayı destekleyeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya ise, “Bilindiği üzer 12 Ocak'ta cumhur ittifakının adayı Aydın'da açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bilge liderimizin vücut bulduğu cumhur ittifakında adaylarımız açıklandı. Aydın'da Mustafa Savaş, Didim'de Mümin Kamacı oldu. Cumhur ittifakında bir milim geri sapma yok. Kamacı için kendi adayımız gibi bir çalışacaksak iki çalışacağız ve bunun sözünü veriyorum. Kamacı için teşkilat olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız ve her anlamda destekleyeceğiz. 1 Nisan'da Didim'de farklı bir sabahla uyanacağız. Didim halkı dertli bunun çaresi cumhur ittifakı; karar verildi onaylandı. Boynumuz kıldan ince”dedi.