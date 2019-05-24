Didim MHP'den iftar yemeği

MHP Didim İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeğinde partililerle bir araya geldi

Belediye düğün salonunda verilen iftar yemeğinde MHP Aydın İl başkanı Burak Pehlivan, MHP Didim ilçe başkanı Fikret Alkaya, AK Parti Didim ilçe başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yöneticileri, Oda başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, MHP'li meclis üyeleri ile çok sayıda partili ve davetli katıldı. Katılımın yoğun olduğu yemekte ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi.

MHP Didim ilçe başkanı Fikret Alkaya, Birlik, beraberlik ve rahmet ayı olan Ramazan ayının en güzel şekilde geçirmek adına bu yemeği düzenlediklerini belirterek, emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür etti.