Didim MYO, İstanbul'dan 4 gümüş madalyayla döndü

14 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen International İstanbul Culinary Cup'tan, 4 gümüş madalyayla döndü.

Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen yarışmada, Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek koordinatörlüğündeki Didim MYO öğrencileri yine hünerlerini göstererek önemli bir başarıya imza attı. Üniversiteliler kategorisinde yarışan Barış Yolcu, Engin Can Beşler, Ceren Köroğlu ve Cahit Taştan; 20 grup arasından sıyrılarak takım halinde ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Turizm Haftası etkinliklerinde öğrencilerimizle bir araya gelen Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Didim Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, tebriklerini ileterek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.