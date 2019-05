Didim MYO öğrencilerinden çevre temizliği

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu öğretim öğrenciler ile çoğunluğu İngiliz vatandaşlardan oluşan ‘'Plogging in Didim'' grubu gönüllüleri, çevre temizliği gerçekleştirdi.

Fevzi paşa mahallesi Uslu sitesi sahilinde gerçekleşen etkinliğe ADÜ Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aytekin Kalkan, Öğr. Gör. Eren Gönül, Öğr. Gör. Hasan Kamacı, öğrenciler ve Plogging in Didim gurubu gönüllüleri katıldı.

Her ay 4 kez bir plaj belirleyip temizlik yaptıklarını ifade eden Poligging in Didim gurubu gönüllüleri, amaçlarının insanlara çevre kirliliğinin zararlarını anlatabilmek, bu halkayı her gün genişleterek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek olduğunu belirttiler. Plogging in Didim gönüllüleri, desteklerinden dolayı Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı'ya teşekkürlerini ilettiler.

Plogging kelimesi İsveççede toplamak anlamına gelen ‘plockaupp' ve tempolu koşu anlamına gelen ‘jogging' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.