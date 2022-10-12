Didim MYO oryantasyon programını tamamladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, ADÜ Didim Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Programa; Aşçılık, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri, akademik ve idari personel katıldı. Oryantasyon programında, SKS Daire Başkanı Faruk Uludağ, Sosyolog Selda Aksoy Yetkin ‘Kariyer Planlama Dersi ve Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği', Uzman Klinik Psikolog Fatma Evrim Güreşen ‘Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Yapılan Hizmetler', Genç Ofis Temsilcisi Özlem Çiner ‘Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi', konuları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Öğr. Gör. Burak Okşar'ın sunumu ile devam eden programda üniversitemizin ve Didim MYO idari, akademik yapılanması, altyapı olanakları, iş ve staj imkanları ile ilgili tanıtım gerçekleştirildi.

2022-2023 Akademik Yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak öğrencilerin görüş ve önerilerinin ardından etkinlik sona erdi.