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Didim MYO'da Gastronomi söyleşisi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunlarından Mutfak Şefi Okan Öztürk ile Pasta Şefi Murat Tütüncü sunum gerçekleştirdi.


Moderatörlüğünü Didim MYO mezunlarından Öğretim Görevlisi Mehmet Taş'ın yaptığı söyleşi MYO Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Pasta Şefi Murat Tütüncü, ‘Kakao Çekirdeğinden Çikolatay' konulu sunumu katılımcıların ilgisini çekti.


2010 yılı mezunlarından olan Mutfak Şefi Okan Öztürk de, öğrencilik yıllarından ve kariyer sürecinden bahsederek önemli bilgiler paylaştı.


Söyleşi, teşekkür belgesi verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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