Didim orman kampının geleceği belirsiz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait Didim'deki Tavşanburnu Tabiat Parkı 16 Haziran Pazar günü itibariyle kamp ve karavan turizmine kapatılıyor. Parkın ihale sürecindeki belirsizlik devam ederken, kamptaki çadırlar kaldırıldı ve konuyla ilgili olarak belediye tarafından uyarı yazıları asıldı.

Didim'de Mersindere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan içerisindeki emdemik bitkiler olan ve görüntüsü itibariyle herkesine beğenisini toplayan ve denize kıyısı bulunan Orman kampının durumundaki belirsizlik devam ediyor. Bilindiği üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait 147 dönümlük Didim Tavşanburnu Tabiat Parkı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın koltuğa oturmasının ardından 26 Mayıs 2014'te yıllık kira bedeli 381 bin 765. 65 kuruş ile en yüksek teklifi vererek Orman kampının işletmesini almış ve 5 yıllığına işletmişti. 16 Haziran itibariyle ihale süreci tamamlanacak olan Tabiat parkının işletilmesi yeniden Orman ve Su İşleri Bakanlığına Doğa koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğüne geçerken, konuyla ilgili de parkın girişine afiş asıldı.

Haziran ayında yapılması planlanan yeni ihale sürecindeki belirsizliğin devam etmesi sebebiyle parktaki çadır ve karavanların kalktığı, Belediyeye ait olan 10 kadar çadırın ise 2 güne kadar kaldırılacağı öğrenildi.

Yazın yüz binlerce kişinin günü birlik yada sezonluk tatilini yaptığı, havası ve deniziyle herkesin beğenisini toplayan Orman kampı Tabiat parkının 16 Haziran'dan sonra günü birlik kullanıma açılacağı ve Bakanlıkça işletileceği öğrenildi. Çadır ve Karavanların kaldırılmasından sonra Orman kampının sessizliğe büründüğü görülürken, çadırlarda son kalanlar ise ortaya çıkan durumdan dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Haziran ayında yapılması planlanan ihale sürecindeki belirsizliğin devam ettiğini kaydederek “Genel müdürlükle görüşmelerimiz oldu. Süreç belirsiz ama biz ihaleye girmek için meclisimizden yetkiyi aldık. Bu konuda adımlar atacağız. Didimliler ve ilçeye tatile gelenlerinde bu konuda talepleri fazla; üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

5 yıl boyunca Didim belediyesinin işlettiği kampın içerisinde soyunma ve duşa kabinler yenilenmiş, elektrik tesisatları yer altına alınmış, mescit konulmuş, var olan bir adet restoran aktif hale getirilmişti. Ayrıca orman kampının güvenliği açısından tüm bölge kablosuz güvenlik kameralarıyla kontrol altına alınırken, plajda yapılan temizlik neticesinde mavi bayraklı plaj haline getirilmişti.