Didim polisinden uyuşturucu operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalar neticesi yakalanarak gözaltına alınan M.B.A., Ü.İ. ve D.K. isimli şahıslardan Ü.İ. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 fişek skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilere ait ikamette yapılan aramada 6 parça halinde toplam 89,32 gram skunk maddesi, 2 fişek halinde 0.48 gram metamfetamin maddesi, 12 adet ectasy hap, 1 adet içime hazır tütünle karışık skunk maddesi, kenevir bitkisi tohumları, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 890 TL para ele geçirildi.

İfadelerine başvurulan şüphelilerden M.N.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.